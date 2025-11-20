Omicidio Sofia Stefani, ergastolo per Gualandi: la lettura della sentenza

Le immagini della lettura della sentenza con cui la Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Giampiero Gualandi, 64 anni, ex comandante Polizia locale di Anzola dell’Emilia, per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. La donna è morta il 16 maggio 2024, uccisa da un colpo esploso con la pistola di ordinanza di Gualandi nell’ufficio della Polizia Locale. La Corte ha emesso la sentenza dopo una lunga camera di consiglio. La procuratrice aggiunta Lucia Russo aveva chiesto l’ergastolo. Il pool difensivo di Gualandi, rappresentato dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, aveva chiesto di riqualificare il reato in omicidio colposo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.