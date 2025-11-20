Vigilessa uccisa a Bologna, ergastolo per Gualandi

La Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Giampiero Gualandi, 64 anni, ex comandante Polizia locale di Anzola dell’Emilia per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. La Corte ha emesso la sentenza dopo un a lunga camera di consiglio. La procuratrice aggiunta Lucia Russo aveva chiesto l’ergastolo. Il pool difensivo di Gualandi, rappresentato dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, aveva chiesto di riqualificare il reato in omicidio colposo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Il 16 maggio 2024, Sofia Stefani fu uccisa da un colpo esploso con la pistola di ordinanza di Gualandi, nell’ufficio della Polizia Locale.