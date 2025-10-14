Italia-Israele, scontri tra polizia e manifestanti: gli idranti delle forze dell'ordine

Tensioni in strada a Udine nei pressi di piazza Primo Maggio, dove si è concluso il corteo pro Palestina organizzato nel giorno della partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un gruppo di attivisti a volto coperto ha tentato di oltrepassare il cordone di sicurezza delle forze di polizia in tenuta antisommossa, lanciando petardi e fumogeni. Le forze dell’ordine hanno risposto con un lancio di lacrimogeni. Mentre allo stadio è in corso la partita tra Italia e Israele, dopo i tafferugli iniziati al termine del corteo, concluso pacificamente in piazza Primo Maggio, circa cento attivisti con volto coperto hanno continuato a lanciare oggetti, fumogeni e transenne contro le forze dell’ordine in tenuta antisommossa e i mezzi blindati. La polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni.