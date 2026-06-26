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venerdì 26 giugno 2026

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Georgia, rissa in Parlamento durante l’intervento del premier

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Momenti di forte tensione nel Parlamento della Georgia, dove durante il discorso annuale del primo ministro Irakli Kobakhidze è scoppiata una rissa tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, alcuni membri del partito di governo ‘Sogno Georgiano’ avrebbero aggredito fisicamente un deputato di ‘Gakharia per la Georgia’, l’unica forza di opposizione ancora presente in Parlamento. Lo scontro è avvenuto durante gli interventi dei parlamentari che accusavano il governo di un arretramento democratico e di allontanare il Paese dal percorso di adesione all’Unione Europea. Kobakhidze ha invece attribuito la responsabilità dell’incidente all’opposizione, accusandola di aver fatto ricorso a “insulti e aggressioni fisiche”.

La tensione politica in Georgia prosegue dalla fine del 2024, quando il governo ha annunciato la sospensione dei negoziati per l’ingresso nell’Unione Europea. Da allora il Paese è stato attraversato da proteste e contestazioni, mentre organizzazioni per i diritti umani denunciano un crescente giro di vite nei confronti di manifestanti, società civile e media indipendenti.