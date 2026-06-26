Caldo record, a Roma nebulizzatori d'acqua sui turisti al Colosseo

Venerdì, per il sollievo e la gioia dei turisti in visita al Colosseo e al Foro Romano, il Comune di Roma ha messo in funzione dei cannoni nebulizzatori d’acqua. Roma figura tra le 18 città per le quali il Ministero della Salute ha diramato un’allerta rossa per le alte temperature, con i termometri che hanno superato i 36 gradi. Decine di turisti sono corsi verso i getti d’acqua per rinfrescarsi; alcuni hanno persino ballato mentre si godevano il fresco della nebulizzazione. Altri hanno esposto i propri cappelli per bagnarli, mentre alcuni si sono semplicemente lasciati investire dall’acqua fresca e rigenerante. Gran parte dell’Europa occidentale è stata investita questa settimana da una “cupola di calore” che ha fatto salire le temperature verso i 38-39 gradi, toccando in alcuni casi i 40 gradi.