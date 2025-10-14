Italia-Israele, fischi all’inno israeliano: in città scontri tra manifestanti e polizia

Fischi all’inno israeliano prima dell’inizio di Italia-Israele, valida per il gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026. Decine di tifosi presenti al Bluenergy Stadium di Udine hanno coperto di fischi l’inno nazionale degli ospiti, prima che altri sostenitori li coprissero con degli applausi.

Scontri dopo la manifestazione pro Pal

Tensioni in strada a Udine nei pressi di piazza Primo Maggio, dove si è concluso il corteo pro Palestina organizzato nel giorno della partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un gruppo di attivisti a volto coperto ha tentato di oltrepassare il cordone di sicurezza delle forze di polizia in tenuta antisommossa, lanciando petardi e fumogeni. Le forze dell’ordine hanno risposto con un lancio di lacrimogeni. Mentre allo stadio è in corso la partita tra Italia e Israele, dopo i tafferugli iniziati al termine del corteo, concluso pacificamente in piazza Primo Maggio, circa cento attivisti con volto coperto hanno continuato a lanciare oggetti, fumogeni e transenne contro le forze dell’ordine in tenuta antisommossa e i mezzi blindati. La polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni.