A Gaza una vittima al giorno per malnutrizione: "Abbiamo bisogno di acqua"

Diffusi i nuovi dati dell’Indice globale della fame (Global Hunger Index – GHI), tra i principali rapporti internazionali sul tema, presentato in Italia da Fondazione Cesvi. Il documento è stato rilasciato in occasione della prossima Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre. Tra gli aspetti più rilevanti dell’edizione 2025 Il crescente utilizzo della fame come arma di guerra. Gaza l’esempio più emblematico: negli ultimi due anni il Ministero della Salute locale (MoH) ha documentato 461 decessi correlati alla malnutrizione (oltre 270 solo nel 2025), tra cui 157 minori. “Abbiamo urgente bisogno di acqua”, racconta chi abita nella Striscia, vittima dei bombardamenti e della fame.