Gaza, Qatar: “Iniziate difficili discussioni su fase 2 piano” – La diretta

All’indomani della cerimonia della firma dell’accordo di pace a Sharm el-Sheik, le Forze di sicurezza israeliane (Idf) riferiscono che cinque palestinesi sono stati uccisi questa mattina, dopo essersi avvicinati ai soldati nel quartiere orientale di Shejaiya a Gaza City. Stando a quanto riferito, avevano attraversato la cosiddetta ‘linea gialla’, dietro la quale l’esercito israeliano si è ritirato, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas. Le Idf riferiscono che sono stati fatti tentativi di disperdere i sospetti e dopo affermano di aver aperto il fuoco per “allontanare la minaccia”. L’esercito nega le notizie secondo cui i sospetti o altri uomini armati siano riusciti a violare un accampamento militare nella zona. “Le Idf invitano i residenti di Gaza a seguire le loro istruzioni e a non avvicinarsi alle truppe dispiegate nella zona”, aggiunge l’esercito.
Intanto i corpi dei quattro ostaggi che Hamas ha restituito in Israele ieri sera sono stati identificati dagli esperti forensi e le loro famiglie sono state informate. Lo afferma l’esercito israeliano. L’Idf riferisce di avere informato le famiglie di Guy Illouz, 26 anni, del cittadino nepalese Bipin Joshi, 23 anni, e di altri due ostaggi i cui nomi saranno resi noti in seguito, che i loro corpi sono stati restituiti. I nomi di Illouz e Joshi erano tra i quattro menzionati ieri da Hamas nell’elenco delle salme che sarebbero state restituite, oltre a quelli di Yossi Sharabi e dell’ufficiale dell’Idf Daniel Perez.
Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha parlato con Fox News dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Doha, insieme al Cairo e a Washington, è stata un mediatore chiave tra Israele e Hamas durante l’attacco israeliano. “Sono iniziate le difficili discussioni su come la fase 2 metterà in sicurezza Gaza, la sua amministrazione e garantirà che non ci sia più una guerra”, afferma all’emittente Usa, come riporta il Guardian. Il portavoce fa sapere che “abbiamo rimandato molte discussioni sulla fase uno per assicurarci che si concretizzasse”. L’ultimo cessate il fuoco a Gaza, ricorda la testata, si è interrotto dopo due mesi a marzo, quando Israele ha ripreso il suo attacco su vasta scala. Si teme che anche questa tregua possa rivelarsi precaria, soprattutto data la resistenza dell’estrema destra della fragile coalizione di Benjamin Netanyahu.
L’agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) afferma che la quantità di macerie a Gaza sarebbe sufficiente a riempire tutto il Central Park di New York con uno strato alto 12 metri o a costruire 13 piramidi giganti a Giza, in Egitto. Jaco Cillers, rappresentante speciale dell’amministratore dell’UNDP per un programma di aiuto ai palestinesi, afferma che secondo le ultime stime congiunte delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e della Banca Mondiale, per ricostruire Gaza saranno necessari 70 miliardi di dollari. Tale cifra è stata calcolata a settembre ed è superiore ai 53 miliardi stimati a febbraio. “I danni e le macerie stimati in tutta Gaza ammontano a circa 55 milioni di tonnellate”, ha affermato, “un altro modo per descriverlo, oltre all’esempio di Central Park che ho citato, è che equivale anche a 13 piramidi di Giza”. “Questa è l’entità e la portata della sfida”, ha aggiunto Cillers durante una conferenza stampa delle Nazioni Unite a Ginevra, in videoconferenza da Gerusalemme. Ha detto anche che nei prossimi tre anni saranno necessari 20 miliardi di dollari, mentre il resto sarà necessario in un periodo più lungo, forse decenni. Cillers ha sottolineato i “buoni segnali” provenienti da potenziali donatori, come quelli del mondo arabo, dell’Europa e degli Stati Uniti, senza specificare ulteriori dettagli.
Secondo l’esercito israeliano, che cita informazioni di intelligence, Guy Illouz è stato ferito e portato via dai militanti di Hamas nei pressi della zona di Tel Gama, al confine con la Striscia Gaza, dopo essere fuggito dal Nova festival nei pressi di Reim la mattina del 7 ottobre 2023. Illouz è morto per le ferite riportate durante la prigionia a Gaza, dove non ha ricevuto cure mediche, secondo l’Idf. Bipin Joshi, 23 anni, uno studente nepalese di agraria la cui morte non era stata formalmente confermata da Israele fino ad ora, è stato rapito da un rifugio antiaereo nel kibbutz Alumim. Secondo l’Idf, è stato ucciso nel corso della prigionia durante i primi mesi di guerra. Le conclusioni definitive saranno tratte una volta che l’istituto forense Abu Kabir avrà completato gli accertamenti sulle circostanze della loro morte, aggiunge l’esercito israeliano.
“Di fronte all’interesse nazionale e al ruolo dell’Italia nel mondo, io sono orgoglioso di dire che voteremo a favore di ciò che il ministro Crosetto proporrà per i carabinieri a Gaza. È un segnale di unità che va oltre le divisioni politiche”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo al Forum di Coldiretti.
A pochi giorni dal cessate il fuoco, Caritas Gerusalemme – che ha il sostegno di Caritas Italiana in questa crisi – ha mobilitato le sue équipe mediche a Gaza per consegnare 10.000 confezioni di latte artificiale alle famiglie con neonati e bambini piccoli, che erano stati privati dell’alimentazione di base durante i mesi di conflitto. La distribuzione è stata effettuata attraverso la rete di punti medici della Caritas in tutta Gaza, garantendo che gli aiuti raggiungessero le comunità più vulnerabili in modo rapido e sicuro. Le équipe mediche di Caritas Gerusalemme continuano a operare nella parte meridionale di Gaza, fornendo assistenza sanitaria di base, sostegno psicosociale e aiuti di emergenza alle famiglie sfollate e colpite dal conflitto. L’organizzazione rimane in stretto coordinamento con le istituzioni sanitarie locali e i partner ecclesiastici per garantire il flusso continuo di assistenza umanitaria attraverso corridoi sicuri e accessibili.
Le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite affermano che le sfide per portare aiuti e rifornimenti a Gaza e avviare la ricostruzione sono immense, con ordigni inesplosi che ostacolano l’operazione. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha confermato che, durante il recupero degli ostaggi a Gaza, tra il personale c’erano anche esperti in contaminazione da armi per garantire la sicurezza del percorso e del punto di consegna. La Croce Rossa sottolinea che le operazioni continuano e si aspetta che i corpi di altri ostaggi deceduti vengano consegnati nelle prossime ore. Inoltre, ha chiesto un immediato aumento degli aiuti a Gaza, facendo appello insieme all’Onu alla riapertura di tutti i valichi di frontiera per fare fronte alle “enormi” necessità. Le agenzie umanitarie descrivono la distruzione a Gaza come “devastante”, con i sistemi idrico, elettrico e sanitario al collasso. Lo riporta Bbc.
Per quanto riguarda ciò che vediamo a Gaza City a oggi, l’Unione Europea è preoccupata per le notizie di numerose morti a Gaza a causa degli scontri tra Hamas e membri delle gang. Incoraggiamo tutte le parti ad agire con moderazione e a non impegnarsi in attività che potrebbero minacciare il cessate il fuoco. Ribadiamo come UE che non deve esserci alcun ruolo futuro per Hamas nella governance di Gaza”. Lo dice il portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa. “In altre parole, Hamas deve essere in linea con il piano del Presidente Trump ora. Vorrei ricordare ancora una volta la nostra posizione delineata nella dichiarazione dell’Alta rappresentante a nome dell’Unione Europea, in risposta al piano globale che, come UE, chiediamo a tutte le parti di attuare pienamente l’accordo senza indugio, consentendo l’istituzione di un cessate il fuoco duraturo, il rilascio di tutti gli ostaggi e la distribuzione di assistenza umanitaria su larga scala all’interno e all’interno di Gaza”, aggiunge.
“In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c’è ‘una scintilla di speranza’ – come Vostra Santità ha rimarcato – che va sostenuta con convinzione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV.
“La liberazione degli ostaggi rimasti in vita è di grande valore e coinvolge quanti hanno a cuore civiltà e dignità delle persone, rivolgendo un pensiero a coloro che sono morti in quella crudele condizione di prigionia. Il cessate il fuoco a Gaza consente di iniziare a porre riparo a quella popolazione civile, così provata da brutale sofferenza. Ci auguriamo che il negoziato in atto sulle tappe successive si concluda positivamente e conduca, al più presto, a un’interruzione definitiva delle ostilità e delle violenze nella Striscia, a beneficio anche della generale stabilità del Medio Oriente e dei Luoghi Santi, per rilanciare la soluzione di uno Stato per ciascuno di due popoli, la sola in grado di consentire la possibilità di un futuro in cui tutti – Israele e Palestina – trovino pace e sicurezza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV. “Vorrei riaffermare che la pace vera, duratura, risiede nell’animo dei popoli. Diversamente, sotto la cenere della fine delle violenze cova il rancore, pronto a divampare nuovamente alla prima occasione che possa essere sfruttata, per rendersi conto allora che la fine delle violenze si trasforma, purtroppo, in una parentesi tra due esplosioni”, ha aggiunto.
“Torno a casa, in una Washington D.C. bellissima e sicura. Ho realizzato tantissimo oggi in Israele e in Egitto. Tanto lavoro, ma non lo cambierei per niente al mondo. È stata un’esperienza unica! Ora, tutti quei Grandi Paesi che hanno combattuto così a lungo e duramente per la Regione devono unirsi e FARE IL LAVORO! Gaza è solo una parte. La parte più importante è la PACE IN MEDIO ORIENTE!”. Lo scrive su Truth il presidente Usa, Donald Trump.
Secondo quanto riferito, Israele ha fissato la fine della giornata di oggi come termine ultimo per la restituzione dei corpi degli ostaggi da parte di Hamas, dopo aver accusato il gruppo terroristico di non aver rispettato gli impegni presi nell’ambito del cessate il fuoco non rilasciandoli tutti. I mediatori hanno affermato che il gruppo militante avrà difficoltà a localizzare tutti i corpi; tuttavia, secondo l’emittente pubblica Kan, Israele ritiene che Hamas ne abbia già alcuni in suo possesso, ma non li abbia consegnati. Una fonte vicina alla vicenda ha dichiarato a Kan che “la situazione era ormai consolidata, ma solo ora stiamo discutendo in modo significativo le opzioni per una risposta”. La fonte ha affermato che Israele non ha un potere di pressione sufficiente sulla questione. Un diplomatico arabo di un paese mediatore ha dichiarato ad Haaretz che i mediatori stanno lavorando sulla questione e non credono che l’accordo di Gaza sia a rischio. Ieri, Hamas ha consegnato i corpi di quattro ostaggi, senza fare riferimenti alla sorte degli altri 24.
Papa Leone XIV ha inviato 5mila antibiotici per i bambini di Gaza. Lo riportano i media vaticani. “Diamo seguito alle parole contenute nell’Esortazione apostolica ‘Dilexi te’ dedicata ai poveri – afferma il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della carità – perché è necessario fare i fatti, dare attenzione a chi è nel bisogno”. Attraverso il Patriarcato Latino di Gerusalemme, gli antibiotici inviati sono già stati distribuiti a chi ne ha necessità.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), afferma che da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza, l’organizzazione ha intensificato le sue operazioni, inviando, tra le altre cose, un team medico di emergenza per potenziare l’assistenza in un ospedale e l’arrivo di otto camion di forniture mediche nella regione, “tra cui insulina, materiale di laboratorio e medicinali essenziali”. Tedros sottolinea che: “Il sistema sanitario di Gaza deve essere riabilitato e ricostruito. Questa crisi ci offre l’opportunità di ricostruirlo meglio: più forte, più equo e incentrato sui bisogni delle persone”. “La migliore medicina è la pace”, afferma. Lo riporta Bbc.