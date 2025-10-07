Nobel 2025: premio per la Fisica a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis

Il Premio Nobel 2025 per la Fisica è stato assegnato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis “per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico”. I vincitori, si legge nella motivazione del riconoscimento, “hanno utilizzato una serie di esperimenti per dimostrare che le proprietà bizzarre del mondo quantistico possono diventare concrete in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano”. “Il loro sistema elettrico superconduttore poteva passare da uno stato all’altro tramite effetto tunnel, come se passasse attraverso un muro. Hanno inoltre mostrato che il sistema assorbiva ed emetteva energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica”. Il riconoscimento verrà assegnato loro nella cerimonia in programma il 10 dicembre.