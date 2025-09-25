Uruguay, rilasciati in mare a Punta del Este nove pinguini di Magellano

(LaPresse) Nove pinguini di Magellano sono stati liberati in mare a Punta del Este, in Uruguay, mercoledì, dopo mesi di riabilitazione. Gli animali erano stati trovati arenati sulle coste del Paese sudamericano nei mesi scorsi, affetti da ipotermia e altri problemi.

La Società per la Conservazione della Biodiversità di Maldonado (SOCOBIOMA) si è presa cura dei pinguini, fornendo loro assistenza veterinaria e cibo.

Una parte fondamentale del processo di riabilitazione è stata attendere che il piumaggio dei pinguini riacquistasse l’impermeabilità necessaria per sopravvivere nel loro habitat naturale.