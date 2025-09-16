Miss Italia, Katia Buchicchio è la 'più bella d'Italia'

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio. La 18enne di Anzi, paese di 1.400 abitanti in provincia di Potenza, è stata incoronata al termine della finale andata in scena al Pala Savelli di Porto San Giorgio in provincia di Fermo nelle Marche. La giovane, diplomata al liceo scientifico, è ora studentessa di odontoiatria a Roma. Coltiva la passione del ricamare e del cucire. E’ la prima volta nella storia del concorso che la vincitrice proviene dalla Basilicata.

“Spero di portare questo titolo con onore, il mio obiettivo è portare avanti gli studi, la mia priorità è questa”, ha affermato a LaPresse poco dopo essere stata decretata vincitrice. La giovane ha aggiunto di essere stata spinta a partecipare da “mia zia Maria”. Con lei sul podio si sono classificate Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria. La conduttrice della serata finale è stata Nunzia De Girolamo. La giuria era composta Francesca Pascale, Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. La finale è stata trasmessa da San Marino Rtv in Eurovisione e su Rai Play.