Iran, ancora in stallo la situazione ad Hormuz: le navi ferme nello Stretto

Le immagini rilasciate sabato dai media statali iraniani mostrano quelle che vengono descritte come navi e imbarcazioni nello Stretto di Hormuz. La situazione di stallo sullo stretto si è intensificata nuovamente sabato quando l’Iran ha invertito la riapertura della via navigabile cruciale e ha sparato sulle navi che tentavano di passare, come rappresaglia dopo che gli Stati Uniti hanno continuato con il blocco dei porti iraniani. Nuovi attacchi allo stretto, attraverso il quale normalmente passa circa un quinto del petrolio mondiale, hanno minacciato di aggravare la crisi energetica globale e di spingere i paesi in un nuovo conflitto mentre la guerra entrava nella sua ottava settimana. Un fragile cessate il fuoco dovrebbe scadere entro mercoledì. L’Iran ha affermato di aver ricevuto nuove proposte dagli Stati Uniti e che i mediatori pakistani stanno lavorando per organizzare un altro ciclo di negoziati diretti.