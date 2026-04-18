Kiev, uomo apre il fuoco sulla folla a Kiev e si barrica in un supermercato: 5 morti

Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. Cinque sono le vittime. “Al momento, sono state confermate 5 vittime”, ha scritto in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari”, aggiunge, “dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale per ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo le cure necessarie”. L’aggressore, armato di mitragliatrice, si è barricato in un supermercato Walmart, al cui interno si trovano diverse persone. Le forze dell’ordine hanno circondato l’area. L’attentatore è stato ucciso. L’uomo era un 58enne, originario di Mosca.