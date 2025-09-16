Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio: chi è la vincitrice

Katia Buchicchio, Miss Basilicata, ha vinto l’edizione 2025 di Miss Italia. La finale si è tenuta al Pala Savelli di Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. Nella finale a tre erano presenti anche Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria. La conduttrice della serata finale è stata Nunzia De Girolamo. La giuria era composta da Francesca Pascale, Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. La finale è stata trasmessa da San Marino Rtv in Eurovision e su Rai Play.

Chi è Katia Buchicchio

Katia Buchicchio ha 18 anni e viene da Anzi, paese di 1.400 abitanti in provincia di Potenza. Diplomata al liceo scientifico, è ora studentessa di odontoiatria a Roma. Coltiva la passione del ricamare e del cucire. È la prima volta nella storia del concorso che la vincitrice proviene dalla Basilicata. “Spero di portare questo titolo con onore, il mio obiettivo è portare avanti gli studi, la mia priorità è questa”, ha affermato a LaPresse poco dopo essere stata decretata vincitrice. La giovane ha aggiunto di essere stata spinta a partecipare da “mia zia Maria”.

La premiazione di Miss Italia 2025 (foto LaPresse/Francesco Pierucci)

Mirigliani: “È una ragazza della porta accanto”

“Una bellissima vittoria della Basilicata, una regione che non aveva mai vinto e che non ha mai potuto godere di questo prestigio”, ha detto Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, a LaPresse a margine della premiazione. “È una ragazza semplice, della porta accanto. Una miss con l’apparecchio ai denti, l’ho visto quando le ho messo la fascia. È un segno che la bellezza si apre e si evolve”, ha aggiunto.