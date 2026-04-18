Roma, anarchici in corteo per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”

Un centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza dell’Immacolata per la manifestazione “Al fianco di Alfredo contro 41bis ed ergastolo ostativo”. Il presidio è stato organizzato dai collettivi, senza preavviso alle autorità di Polizia, per protestare contro il regime di carcere duro per Alfredo Cospito. L’anarchico insurrezionalista è in carcere dal 2014 per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l’attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo).

Dopo circa un’ora di manifestazione e interventi al megafono i manifestanti sono partiti in corteo in Via degli Apuli in direzione Pigneto. La Polizia schierata in assetto anti sommossa ha fatto defluire i manifestanti dopo un iniziale blocco degli accessi alla piazza.

In testa al corteo fumogeni accesi e lo striscione: “Con Alfredo, il 41bis è tortura, libertà per tuttx”. Al presidio anche uno striscione “Perché nulla sia stato vano, con Sara e Sandro per l’anarchia” dedicato a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti nel crollo di un casale nel Parco degli Acquedotti a Roma durante la presunta preparazione di un ordigno esplosivo.