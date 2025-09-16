Miss Italia 2025, prima vittoria per Basilicata. Buchicchio: “Un onore”

Katia Buchicchio assicura alla Basilicata la prima vittoria di Miss Italia. La regione lucana entra, quindi, in una classica sinora dominata dal Lazio (13 Miss), seguito da Lombardia e Sicilia (11 a testa). Ci sono poi il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria e il Piemonte con 5, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna, l’Umbria e il Trentino Alto Adige con due, la Puglia e l’Abruzzo con una sola Miss. Il titolo non è mai stato vinto da Molise e Valle d’Aosta.

Miss Italia 2025: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione”

“Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”, ha detto la neoletta Miss, che ha dedicato la vittoria al padre Antonio, “il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato”, ha raccontato. La 18enne è stata incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale, sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, in diretta in eurovisione su Rtv San Marino, Rayplay e Media Dab. È stata scelta dalla giuria dell’86esima edizione del concorso (la numero 80 con il nome di Miss Italia) dopo essere arrivata alle finali con il titolo di Miss Basilicata.

Sul podio anche Miss Umbria, Fanny Tardioli, e Miss Marche, Asia Campanelli. Alta 1.75, originaria di Anzi, in provincia di Potenza, Katia è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Oltre a studiare, Miss Italia 2025 coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie