Kiev, armato si barrica in un supermercato e viene ucciso dalla polizia: 6 morti

Un uomo armato che ha ucciso almeno sei persone nelle strade di Kiev sabato prima di prendere degli ostaggi e barricarsi in un vicino supermercato è stato ucciso dalla polizia, hanno detto funzionari ucraini. Il capo del ministero dell’Interno ucraino, Ihor Klymenko, ha dichiarato in una dichiarazione sui social media che unità speciali di polizia tattica hanno fatto irruzione nel negozio dopo che i tentativi di contattare l’uomo armato con un negoziatore sono falliti. L’aggressore è stato ucciso mentre resisteva all’arresto, ha detto.