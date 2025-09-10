Delitto Garlasco, Bocellari: "Stasi non sta seguendo l’inchiesta con interesse"

“Alberto vive come ha vissuto i mesi e i giorni, cioè con distacco sostanzialmente. Lui guarda al suo futuro e non ha in questo momento particolare interesse a seguire la vicenda e infatti non la sta seguendo”. Così la legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari, all’arrivo in Questura a Milano per l’incidente probatorio, nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, su alcuni reperti di immondizia sequestrata 18 anni fa nella villetta della famiglia Poggi.

“Oggi ci aspettiamo di trovare le impronte corrispondenti ai Dna che abbiamo già trovato. È un passaggio dell’incidente probatorio, ma non lo vedo particolarmente rilevante. Ci sono altre cose ben più importanti. Sarà importante vedere cosa ha fatto la procura in questi mesi e cosa farà nei mesi prossimi. È ancora lunga e molto complicata, io invito sempre alla prudenza in un senso e nell’altro. Non mi piacciono le suggestioni. Questa vicenda è una tragedia, che vede coinvolte tante persone. Invitiamo al rispetto per le persone coinvolte, anche Andrea Sempio. E credo che questa attenzione mediatica sia molto dannosa”, ha concluso l’avvocato.