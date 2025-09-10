Delitto di Garlasco, all’incidente probatorio il consulente di Sempio: “Fiduciosi”

Oggi in Questura a Milano si svolge l’incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, per rilevare eventuali impronte su alcuni reperti dell’immondizia, sequestrata 18 anni fa nella villetta della famiglia Poggi nel comune del pavese, dove venne uccisa Chiara Poggi. “Visti i risultati che abbiamo ottenuto attraverso l’analisi del Dna sul contenuto della spazzatura siamo fiduciosi non ci sia nulla riconducibile ad Andrea Sempio”, ha detto Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e ora consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio.

L’avvocato di Sempio: “E’ tranquillo, sa che non c’entra”

“Andrea Sempio è rassegnato e tranquillo, sempre per quello che può essere ovviamente, però dice ‘tutto quello che devono accertare che lo accertino’”, ha detto Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, all’arrivo in Questura a Milano. “Anche lui ovviamente – prosegue la legale di Sempio- come potete immaginare è abbastanza stufo di tutte queste indagini, più che altro su di lui, sa che non c’entra niente ed è dispiaciuto per i genitori. Si è parlato tanto di Ignoto 3 quest’estate e poi in realtà la risposta è stata una contaminazione. Infatti l’avevamo detto: ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Oggi verranno anche calendarizzate altre date importanti, come la rilettura di quei dati sulle unghie di Chiara”.

La legale di Stasi: “Non sta seguendo l’inchiesta”

“Alberto vive come ha vissuto i mesi e i giorni, cioè con distacco sostanzialmente. Lui guarda al suo futuro e non ha in questo momento particolare interesse a seguire la vicenda e infatti non la sta seguendo”, ha affermato la legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari, all’arrivo in Questura a Milano. “Oggi ci aspettiamo di trovare le impronte corrispondenti ai Dna che abbiamo già trovato. È un passaggio dell’incidente probatorio, ma non lo vedo particolarmente rilevante. Ci sono altre cose ben più importanti. Sarà importante vedere cosa ha fatto la procura in questi mesi e cosa farà nei mesi prossimi. È ancora lunga e molto complicata, io invito sempre alla prudenza in un senso e nell’altro. Non mi piacciono le suggestioni. Questa vicenda è una tragedia, che vede coinvolte tante persone. Invitiamo al rispetto per le persone coinvolte, anche Andrea Sempio. E credo che questa attenzione mediatica sia molto dannosa”, ha concluso l’avvocata.