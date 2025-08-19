Ucraina, Macron presiede video call della Coalizione dei Volenterosi

(LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron preside dall’Eliseo – insieme al primo ministro britannico Keir Starmer da Londra – la videoconferenza della Coalizione dei Volenterosi, l’alleanza dei Paesi europei per sostenere l’Ucraina. La riunione è stata organizzata dopo il vertice della Casa Bianca tra Trump, Zelensky, e i leader europei “per dare seguito all’incontro tenutosi ieri a Washington e proseguire il lavoro svolto sulla questione delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Ha partecipato anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.