Libano, l'esercito e i civili cercano di sostituire i ponti distrutti dagli attacchi di Israele

L’esercito libanese, con l’aiuto dei civili, ha riempito il letto del fiume Litani, nel villaggio di Tayr Filsay, così da costruire un punto di attraversamento sicuro in seguito alla distruzione del ponte da parte di Israele. I lavori sono iniziati dopo la dichiarazione del cessate il fuoco di 10 giorni, a partire dalle mezzanotte di giovedì. Secondo il ministero della Salute del Libano, dal 2 marzo gli attacchi israeliani nel Paese hanno causato più di 2.000 morti, oltre 6.092 feriti e più di un milione di sfollati.