Cina, il robot umanoide corre una mezza maratona e supera il record degli umani

Un robot umanoide che domenica ha vinto una mezza maratona per robot a Pechino ha corso più veloce del record mondiale degli umani, dimostrando il progresso tecnologico della Cina. Il vincitore di Honor, un produttore cinese di smartphone, ha completato la corsa di 21 chilometri (13 miglia) in 50 minuti e 26 secondi, secondo un post WeChat dell’Area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino, nota anche come E-Town di Pechino, dove la gara ha preso il via. È stato più veloce del detentore del record mondiale umano, l’ugandese Jacob Kiplimo, che ha concluso la stessa distanza in circa 57 minuti a marzo alla corsa su strada di Lisbona. La prestazione del robot ha segnato un significativo passo avanti rispetto alla gara inaugurale dello scorso anno, durante la quale il robot vincitore finì in 2 ore, 40 minuti e 42 secondi. Ma la competizione, che si è svolta parallelamente a una corsa per esseri umani, non è stata priva di intoppi: un robot è caduto a terra sulla linea di partenza, un altro ha sbattuto contro una barriera.