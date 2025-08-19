Ucraina, Zelensky: “A Washington tappa importante e dimostrazione di unità” – La diretta

“Oggi si sono svolti importanti negoziati a Washington. Abbiamo discusso molte questioni con il presidente Trump. È stata una conversazione lunga e approfondita, che ha riguardato anche la situazione sul campo di battaglia e le nostre iniziative per avvicinarci alla pace. Si sono inoltre tenuti diversi incontri con i leader europei e il presidente degli Stati Uniti”. È quanto ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sul social X dopo il vertice negli Stati Uniti con il presidente Donald Trump e i leader Ue.

Today, important negotiations took place in Washington. We discussed many issues with President Trump. It was a long and detailed conversation, including discussions about the situation on the battlefield and our steps to bring peace closer. There were also several meetings

“Abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza. Si tratta di una questione fondamentale, un punto di partenza per porre fine alla guerra. Apprezziamo l’importante segnale inviato dagli Stati Uniti riguardo alla loro disponibilità a sostenere e partecipare a tali garanzie”, ha aggiunto Zelensky, “oggi è stata dedicata molta attenzione al ritorno dei nostri bambini, al rilascio dei prigionieri di guerra e dei civili detenuti dalla Russia. Abbiamo convenuto di lavorare su questo tema. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre espresso il proprio sostegno a una riunione a livello di leader. Tale riunione è necessaria per risolvere questioni delicate”. “Ringrazio il presidente Trump per l’invito e per il formato speciale della nostra riunione odierna. Ringrazio anche tutti i leader che erano con noi oggi: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte”, conclude Zelensky, “quella di oggi è stata una tappa importante, una dimostrazione di autentica unità tra l’Europa e gli Stati Uniti. I leader sono venuti personalmente per sostenere l’Ucraina e discutere di tutto ciò che ci avvicinerà alla pace reale, a un’architettura di sicurezza affidabile che proteggerà l’Ucraina e tutta l’Europa. Continuiamo il nostro lavoro, coordinando i nostri passi con tutti gli alleati che si adoperano per porre fine a questa guerra con dignità. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando”.