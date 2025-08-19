Ucraina, Zelensky: “A Washington tappa importante e dimostrazione di unità” – La diretta

“Oggi si sono svolti importanti negoziati a Washington. Abbiamo discusso molte questioni con il presidente Trump. È stata una conversazione lunga e approfondita, che ha riguardato anche la situazione sul campo di battaglia e le nostre iniziative per avvicinarci alla pace. Si sono inoltre tenuti diversi incontri con i leader europei e il presidente degli Stati Uniti”. È quanto ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sul social X dopo il vertice negli Stati Uniti con il presidente Donald Trump e i leader Ue.
“Abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza. Si tratta di una questione fondamentale, un punto di partenza per porre fine alla guerra. Apprezziamo l’importante segnale inviato dagli Stati Uniti riguardo alla loro disponibilità a sostenere e partecipare a tali garanzie”, ha aggiunto Zelensky, “oggi è stata dedicata molta attenzione al ritorno dei nostri bambini, al rilascio dei prigionieri di guerra e dei civili detenuti dalla Russia. Abbiamo convenuto di lavorare su questo tema. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre espresso il proprio sostegno a una riunione a livello di leader. Tale riunione è necessaria per risolvere questioni delicate”. “Ringrazio il presidente Trump per l’invito e per il formato speciale della nostra riunione odierna. Ringrazio anche tutti i leader che erano con noi oggi: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte”, conclude Zelensky, “quella di oggi è stata una tappa importante, una dimostrazione di autentica unità tra l’Europa e gli Stati Uniti. I leader sono venuti personalmente per sostenere l’Ucraina e discutere di tutto ciò che ci avvicinerà alla pace reale, a un’architettura di sicurezza affidabile che proteggerà l’Ucraina e tutta l’Europa. Continuiamo il nostro lavoro, coordinando i nostri passi con tutti gli alleati che si adoperano per porre fine a questa guerra con dignità. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando”.
“Abbiamo deciso di avere un incontro bilaterale tra i due presidenti, poi un incontro trilaterale (con Donald Trump, ndr), e infine un incontro multilaterale in cui gli europei devono essere al tavolo”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervistato dall’emittente Tf1-Lci, commentando il futuro incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro del genere potrebbe aver luogo “in Europa “, ha aggiunto Macron, “è più di un’ipotesi, è la volontà collettiva”. Il presidente francese ha aggiunto che si terrà in “un Paese neutrale”, “forse la Svizzera, mi rivolgo a Ginevra”, precisa, “o un altro Paese: l’ultima volta che ci sono stati colloqui bilaterali, è stato a Istanbul (Turchia)”.
L’esercito russo ha bombardato nella notte due distretti della regione ucraina di Poltava, causando pesanti interruzioni di corrente. Lo hanno riferito l’amministratore della regione Volodymyr Kohut e il sindaco di Kremenchuk Vitaliy Maletsky. A causa degli impatti e della caduta di detriti nei distretti di Kremenchuk e Lubny, gli edifici amministrativi delle aziende locali del settore energetico sono stati danneggiati. “Nel distretto di Lubny, 1.471 residenti e 119 utenze sono rimasti senza elettricità a seguito dell’attacco”, ha fatto sapere Kohut, “il Servizio di Emergenza Statale e il settore energetico stanno lavorando per superare le conseguenze dell’attacco. Fortunatamente, non ci sono state vittime”. Maletskyi ha pubblicato la foto di un incendio a Kremenchuk dopo gli attacchi russi.
La Russia “è diventata una forza destabilizzante duratura e una potenziale minaccia per molti di noi”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron intervistato dall’emittente Tf1-Lci dopo il vertice a Washington. “Un Paese che investe il 40% del suo bilancio in tali equipaggiamenti, che ha mobilitato un esercito di oltre 1,3 milioni di uomini, non tornerà a essere un sistema democratico aperto dall’oggi al domani”, ha sottolineato Macron, “anche per la sua stessa sopravvivenza, Putin deve continuare a mangiare. È un predatore, un orco alle nostre porte”. “Non dobbiamo essere ingenui, e lo dico con immenso rispetto per il popolo russo”, precisa Macron, secondo cui “il presidente Putin ha raramente mantenuto le sue promesse”. “Non dico che la Francia verrà attaccata domani, ma è una minaccia per gli europei”, conclude.
“Abbiamo compiuto progressi concreti”. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer al termine del vertice a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il leader ucraino Volodymyr Zelensky e altri 6 leader Ue. “L’incontro di oggi è stato positivo e costruttivo e si è percepito un vero senso di unità tra i leader europei presenti”, ha aggiunto Starmer, “abbiamo ottenuto due risultati concreti. Il primo, sulla questione delle garanzie di sicurezza, è stato l’accordo secondo cui la coalizione dei paesi disponibili – ovvero 30 paesi che già collaborano sulle garanzie di sicurezza – lavorerà ora con gli Stati Uniti per coordinare tali garanzie, e abbiamo già incaricato i nostri team di svolgere ulteriori lavori dettagliati al riguardo. Questo è davvero importante per la sicurezza in Ucraina, per la sicurezza in Europa e per la sicurezza nel Regno Unito”. “L’altro risultato concreto è stato l’accordo che ora si tradurrà in un bilaterale tra il presidente (russo) Putin e il presidente Zelensky”, ha aggiunto Starmer, “ciò è avvenuto dopo una telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin nel corso del pomeriggio, seguita da un incontro trilaterale, al quale si aggiungerà poi il presidente Trump. Si tratta del riconoscimento del principio secondo cui su alcune di queste questioni, che si tratti di territorio, scambio di prigionieri o della questione molto grave del ritorno dei bambini, l’Ucraina deve essere presente al tavolo delle trattative”.
“Il costo umano di questa guerra deve finire. Ciò significa che ogni singolo bambino ucraino rapito dalla Russia deve essere restituito alle proprie famiglie. Ringrazio il presidente Trump per il suo chiaro impegno nel garantire che questi bambini possano riunirsi ai loro cari”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, commentando quanto affermato da Trump sul social network Truth circa il loro confronto sul problema dei bambini scomparsi, nel corso dell’incontro a Washington.
Nel corso della telefonata avvenuta nella tarda serata di lunedì il presidente russo, Vladimir Putin, avrebbe detto a Donald Trump di essere disposto a incontrare il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scrive ‘Le Figaro’ citando una fonte informata.
“Sono giorni decisivi per l’Ucraina e per l’Europa. Ma noi europei parliamo con una sola voce. Questo oggi è diventato evidente”. Lo ha scritto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in un messaggio su X dopo l’incontro a Washington con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e altri leader europei. “Ci siamo confrontati in un colloquio molto aperto con il presidente Trump e abbiamo in sostanza trasmesso questi messaggi: un vero negoziato può avvenire soltanto in un vertice al quale partecipi anche l’Ucraina. Un tale vertice è pensabile solo se le armi tacciono. Ho ribadito oggi questa richiesta. Un vertice del genere deve essere preparato a fondo – se il presidente russo avrà il coraggio di parteciparvi non lo sappiamo. Per questo è necessaria un’opera di convincimento. All’Ucraina non devono essere imposte cessioni territoriali“, ha scritto ancora Merz. “Abbiamo inoltre accolto con grande favore l’annuncio del presidente Trump di voler dare garanzie di sicurezza all’Ucraina e di coordinarle con gli europei”, ha aggiunto il cancelliere.