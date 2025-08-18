Ucraina, Zelensky accoglie i leader europei nell'ambasciata di Kiev a Washington: le immagini

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i leader europei nell’ambasciata ucraina a Washington, in vista del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Presentandosi come gruppo, sperano di evitare debacle come quella dell’incontro di febbraio di Zelensky nello Studio Ovale, dove Trump lo ha rimproverato per non aver mostrato sufficiente gratitudine per gli aiuti militari statunitensi. Trump e Zelensky si sono incontrati nello Studio Ovale prima che i leader europei si unissero a loro nella Sala Est per i colloqui.