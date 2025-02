Il tycoon ironizza: "Si è vestito bene". Il presidente ucraino ha incontrato i senatori americani: "Grato del sostegno bipartisan"

Improvviso e duro cambio di toni nello Studio Ovale della Casa Bianca. Donald Trump ha accusato Volodymyr Zelensky di “mettersi in una posizione molto brutta” e di “non avere le carte in regola” per farlo. Il presidente Usa ha anche detto al leader ucraino che “dovrebbe essere grato” per il sostegno del sostegno americano e lo ha accusato di “giocare d’azzardo con la Terza Guerra Mondiale“. Nel duro scambio davanti ai cronisti è intervenuto anche il vicepresidente JD Vance. “O fai l’accordo o noi ci chiamiamo fuori”, ha tuonato Trump nel teso scambio di battute nello Studio Ovale della Casa Bianca. “Non hai le carte”, ha detto il presidente Usa al leader ucraino, accusato di essere irriconoscente per gli aiuti Usa. “Non ti mostri grato e non è piacevole”. E’ un’altra delle accuse rivolte da Donald Trump a Volodymyr Zelensky, nel duro scambio di battute nello Studio Ovale davanti ai cronisti.

Trump: “Da Zelensky mancanza rispetto, torni quando è pronto per pace”

“Il presidente Zelenskyy non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Non voglio un vantaggio, voglio la Pace. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la pace”. Così Donald Trump in una dichiarazione pubblicata su Truth.

Zelensky lascia Casa Bianca, annullata conferenza stampa

Volodymyr Zelensky sta lasciando la Casa Bianca. Il Suv del presidente ucraino è in attesa davanti all’uscita della residenza presidenziale. In attesa di comunicazioni ufficiali, appare evidente che la conferenza stampa congiunta con Donald Trump sia stata annullata. In occasione della conferenza stampa sarebbe dovuta avvenire la firma dell’accordo tra Washington e Kiev per lo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. Poco fa, il presidente Usa ha pubblicato su Truth una nota nella quale ha affermato che Zelensky “ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America” e “può tornare quando sarà pronto per la pace”.

L’ironia di Trump: “Si è vestito bene”

“Si è vestito bene”. E’ la battuta con la quale Donald Trump, rivolto anche ai cronisti presenti, ha salutato l’arrivo di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. A differenza del consueto outfit in stile militare, il presidente ucraino è parso indossare una sorta di uniforme nera. In precedenza, in attesa del suo ospite, il presidente Usa aveva risposto con il pollice in alto a un cronista che gli aveva chiesto se si aspettasse un buon incontro.

Trump a Zelensky: “Con accordo non dovrete tornare a combattere”

Con l’accordo di pace “non dovrete tornare a combattere”. Lo ha detto Donald Trump rivolto a Volodymyr Zelensky, nello scambio di battute con i giornalisti, prima del vertice tra i due leader. Oggi ci sarà la firma di un “accordo molto equo” sulle risorse ucraine, ha aggiunto Trump.

Trump: “Accordo cessate fuoco è ragionevolmente vicino”

L’accordo per il cessate il fuoco in Ucraina è ragionevolmente vicino, ha detto ancora Trump parlando nello Studio Ovale.

Zelensky: “No a compromessi con Putin è un assassino”

“Vladimir Putin è un “assassino”, ha detto Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca, prima del suo faccia a faccia con Donald Trump. Il presidente ucraino ha detto di non volere accettare compromessi col presidente russo.

Zelensky a Trump: “Spero che insieme fermeremo Putin”

Spero che “insieme lo fermeremo”. Così Volodymyr Zelensky, rivolto a Donald Trump, riguardo al presidente russo Vladimir Putin. Il leader ucraino, parlando nello Studio Ovale, ha sottolineato che Kiev avrà bisogno della difesa aerea Usa, anche dopo la guerra.

Zelensky: “Cruciale che Usa garantiscano sicurezza forza di pace”

E’ cruciale che gli Stati Uniti garantiscano la sicurezza di una futura forza di peacekeeping in Ucraina, ha poi aggiunto Zelensky.

Zelensky incontra senatori Usa, grato a incrollabile sostegno bipartisan

Pochi minuti prima di entrare alla Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Washington, ha pubblicato sui social un aggiornamento su un incontro avuto con i senatori statunitensi.

“Siamo grati per l’incrollabile sostegno bicamerale e bipartisan all’Ucraina durante tutti e tre gli anni di aggressione su larga scala da parte della Russia“, si legge nel post, “le nostre discussioni si sono concentrate sulla prosecuzione dell’assistenza militare all’Ucraina, sulle iniziative legislative in materia, sul mio incontro con il Presidente Trump, sugli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura, sulla nostra visione per porre fine alla guerra e sull’importanza di solide garanzie di sicurezza”.

Важливий візит до Америки. Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із Президентом Трампом, зусилля для досягнення справедливого й міцного миру, наше бачення… pic.twitter.com/oITgYf8rvN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

