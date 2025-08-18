Ucraina, vertice di Washington: l'arrivo dei leader europei alla Casa Bianca

I leader europei sono arrivati alla Casa Bianca per il vertice con Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Con Giorgia Meloni sono arrivati il segretario generale della Nato, Mark Rutte, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier britannico Keir Starmer. Ad accoglierli, la responsabile del protocollo Monica Crowley. L’incontro col presidente Usa e il leader ucraino avverrà successivamente, dopo il pranzo di lavoro che i leader europei avranno prima del vertice allargato.