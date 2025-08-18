Guerra in Ucraina, le news del 18 agosto in diretta: Zelensky e i leader europei a Washington da Trump

Dopo l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, è un’altra giornata decisiva per gli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi, lunedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington: terrà prima un bilaterale con il presidente americano e poi un vertice insieme anche a sette leader europei (tra questi anche la premier italiana Giorgia Meloni). In vista dell’incontro, Trump ha scritto sui social che il leader di Kiev può mettere fine alla guerra “subito” se vuole, rinunciando alla Crimea e all’entrata dell’Ucraina nella Nato. Ecco tutte le notizie di oggi in diretta.
“Da tre giorni i media mainstream continuano a dire che ho subito una ‘grave sconfitta’ per aver permesso al presidente russo Vladimir Putin di tenere un importante vertice negli Stati Uniti. In realtà, lui avrebbe preferito incontrarmi in qualsiasi altro posto tranne che negli Stati Uniti, e i media mainstream lo sanno bene. Era un punto molto controverso!”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “Se avessimo tenuto il vertice altrove, i media controllati dai democratici avrebbero detto che era una cosa terribile. Queste persone sono malate!“, ha aggiunto.
“Grande giornata domani alla Casa Bianca. Non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente. È un grande onore per me ospitarli”. È quanto scrive sul suo profilo Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a poche ore dall’incontro con i leader europei e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. In un post pubblicato domenica sera sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato: “Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere. Ricordatevi come è iniziato. Non è possibile riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che fosse stato sparato un colpo!), e non è possibile che l’Ucraina entri nella Nato. Alcune cose non cambiano mai”, ha aggiunto Trump.
“Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile. E la pace deve essere duratura“. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X al suo arrivo a Washington. “Non come anni fa, quando l’Ucraina fu costretta a rinunciare alla Crimea e a parte del nostro Oriente – parte del Donbass – e Putin lo usò semplicemente come trampolino di lancio per un nuovo attacco. O quando all’Ucraina furono concesse le cosiddette ‘garanzie di sicurezza’ nel 1994, ma non funzionarono. Naturalmente, la Crimea non avrebbe dovuto essere ceduta allora, proprio come gli ucraini non hanno rinunciato a Kiev, Odessa o Kharkiv dopo il 2022″, ha aggiunto Zelensky. “Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per la loro indipendenza. Ora, i nostri soldati hanno ottenuto successi nelle regioni di Donetsk e Sumy. Sono fiducioso che difenderemo l’Ucraina, garantiremo efficacemente la sicurezza e che il nostro popolo sarà sempre grato al Presidente Trump, a tutti in America e a ogni partner e alleato per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che ha iniziato lei stessa. E spero che la nostra forza congiunta con l’America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace“, ha concluso Zelensky.
L’aereo della premier Giorgia Meloni è atterrato alla base Andrews, in Maryland, l’installazione militare nei pressi di Washington dove atterrano i voli di Stato dei leader stranieri in visita nella capitale Usa. La presidente del Consiglio sarà alla Casa Bianca a partire dalle 12 locali (le 18 in Italia) insieme agli altri leader europei e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro multilaterale col presidente Donald Trump è in programma dalle 15 (le 21 in Italia).