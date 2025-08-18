Guerra in Ucraina, le news del 18 agosto in diretta: Zelensky e i leader europei a Washington da Trump

Dopo l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska, è un’altra giornata decisiva per gli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Oggi, lunedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington: terrà prima un bilaterale con il presidente americano e poi un vertice insieme anche a sette leader europei (tra questi anche la premier italiana Giorgia Meloni). In vista dell’incontro, Trump ha scritto sui social che il leader di Kiev può mettere fine alla guerra “subito” se vuole, rinunciando alla Crimea e all’entrata dell’Ucraina nella Nato. Ecco tutte le notizie di oggi in diretta.

Guerra in Ucraina, le notizie LIVE del 18 agosto Inizio diretta: 18/08/25 07:00 Fine diretta: 19/08/25 00:00