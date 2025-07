Dj Godzi, il padre di Michele Noschese sentito in Questura a Napoli

Giuseppe Noschese, padre di Michele, noto come Dj Godzi, morto a Ibiza nella notte tra il 18 e il 19 luglio, è stato ascoltato in Questura a Napoli per circa tre ore. Da indiscrezioni di stampa è emerso che sono stati eseguiti ulteriori esami, oltre all’autopsia, che avrebbero riscontrato delle fratture sul corpo del Dj, ma le informazioni non sono state confermate, né smentite, dal padre. “Sono ancora in attesa di ricevere i referti, mi riservo di darne notizia dopo che saranno in mio possesso”, ha affermato Giuseppe Noschese. “Ci tengo a chiarire che noi come famiglia non cerchiamo vendetta ma vorremmo solo giustizia”.