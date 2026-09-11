Fratelli di Crozza torna il 2 ottobre, ecco il nuovissimo Sigfrido Ranucci del comico ligure

Maurizio Crozza torna con la sua satira. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show di successo ‘Fratelli di Crozza’, che nell’ultima stagione è stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera. In occasione della ripartenza, ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso degli anni, si aggiunge anche l’esilarante maschera dell’ex conduttore di Report, Sigrido Ranucci. ‘Fratelli di Crozza’ sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.