Emma Bonino, Magi: "Dolore immenso. Grazie a Meloni per sensibilità su funerali di Stato"

“Per tutti noi è un dolore immenso e una perdita e anche un vuoto straordinario”. Sono le parole del segretario di +Europa Riccardo Magi davanti alla Casa di Cura Nostra Signora della Mercede a Roma dove è morta questa notte a 78 anni. “Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino – ha proseguito – è che l’abilità nella politica non sta nel potere ma nella voglia e nella capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco”. “Voglio ringraziare a nome di tutti noi la presidente Meloni a cui stamattina mi ero permesso di suggerire l’ipotesi funerali di stato e devo dire che ha avuto grande sensibilità istituzionale”, ha concluso Magi.