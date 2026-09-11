11 settembre 2001, la bandiera americana dispiegata sul Pentagono

La bandiera americana è stata dispiegata venerdì all’alba sulla facciata del Pentagono a Washington nel 25esimo anniversario degli attentati di al Qaeda contro gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, che provocarono 2977 morti. Il Dipartimento della Difesa fu uno dei bersagli degli attacchi, con uno dei jet dirottati che si schiantò contro l’edificio. Nell’impatto morirono i 64 passeggeri dell’aereo (inclusi gli attentatori) e 125 persone presenti all’interno dela sede della Difesa. Il presidente Usa Donald Trump commemora l’anniversario partecipando a una cerimonia proprio, al Pentagono in ricordo delle vittime.