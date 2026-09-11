Raffaele Costa, il minuto silenzio in Senato e le parole di La Russa: "Grande protagonista della nostra politica"

ìMinuto di silenzio questa mattina in Senato anche per Raffaele Costa, avvocato, ex ministro ed ex presidente della Provincia di Cuneo, morto a 90 anni. “Oggi ricordiamo il lutto di un altro grande protagonista della vita politica italiana, Raffaele Costa, liberale. La sua è stata una coerente azione politica lunga tanti anni e La sua linearità nel mantenere sempre alta l’aspettativa di risultati liberali da parte del governo e della politica italiana non l’ha mai abbandonato. È stato anche nel governo Berlusconi”, ai familiari “vanno le mie e le vostre condoglianze. Anche in questo caso vi chiedo qualche attimo di silenzio”, ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Dopodiché l’Aula ha rispettato qualche istante di raccoglimento e poi ha applaudito.