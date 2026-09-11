Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 11 settembre 2026

Ultima ora

Raffaele Costa, il minuto silenzio in Senato e le parole di La Russa: "Grande protagonista della nostra politica"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

ìMinuto di silenzio questa mattina in Senato anche per Raffaele Costa, avvocato, ex ministro ed ex presidente della Provincia di Cuneo, morto a 90 anni. “Oggi ricordiamo il lutto di un altro grande protagonista della vita politica italiana, Raffaele Costa, liberale. La sua è stata una coerente azione politica lunga tanti anni e La sua linearità nel mantenere sempre alta l’aspettativa di risultati liberali da parte del governo e della politica italiana non l’ha mai abbandonato. È stato anche nel governo Berlusconi”, ai familiari “vanno le mie e le vostre condoglianze. Anche in questo caso vi chiedo qualche attimo di silenzio”, ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Dopodiché l’Aula ha rispettato qualche istante di raccoglimento e poi ha applaudito.