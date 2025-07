Dj Godzi morto a Ibiza: da nuovi esami emergono clavicole e costole fratturate

Fratture su entrambe le clavicole e su sette costole: sono le risultanze degli ultimi esami, richiesti dalla famiglia, sul cadavere di Michele Noschese alias Dj Godzi, il disc jockey italiano 35enne morto a Ibiza nei giorni scorsi dopo un intervento della Guardia Civil nella sua abitazione. Stando a quanto riporta El Mundo, i risultati dei nuovi esami (tra cui una Tac) richiesti dalla famiglia Noschese potrebbero cambiare il corso delle indagini. Il referto è stato verificato alla presenza del medico legale Juan Luis Poncela, presso la clinica privata di Rosario. “Le fratture della gabbia toracica anteriore (costale e sternale) e di entrambe le clavicole”, si legge, “devono essere valutate nel contesto attuale, dopo l’autopsia”. Dopo la prima autopsia, Giuseppe Noschese, ex primario del Centro Traumatologico Cardarelli e uno dei massimi esperti italiani nel campo della politraumatologia, aveva parlato di esame “affrettato”. Anche perché completato senza la presenza dei periti medico-legali. Per ora, il padre del dj rimane cauto: “Per ora preferisco non commentare. Il referto parla da solo. Ci sono sette costole fratturate, oltre alle due clavicole. L’indagine? Vedremo“, afferma. Secondo quanto riferito dagli amici, il 35enne è stato “picchiato dalla Guardia Civil“.