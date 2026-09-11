X Factor 2026, l’esordio con Giorgia in conduzione e il debutto di Irama in giuria

Si sono accese le luci di X Factor 2026: all’Allianz Cloud di Milano ha preso il via il viaggio della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Giovedì sera è stato il momento delle prime Auditions aperte come da tradizione dalla conduttrice Giorgia, che ha presentato la nuova giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi insieme alla new entry di questa edizione Irama.

Per l’episodio di debutto ascolti in crescita rispetto a un anno fa: Total Audience complessiva di 735mila spettatori, con il 3,7% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +7% nel confronto con la prima serata della scorsa edizione. Nel dettaglio, solo in TV, oltre un milione di contatti unici (1.010.000) e il 60% di permanenza, cinque punti in più rispetto al 2025. Sui social è stato un super esordio: 441mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 498mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +17% e +20% rispetto a un anno fa, dati che rendono il kickoff di X Factor 2026 show e contenuto non calcistico in assoluto più commentato nella giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Nella prima serata di Auditions sono stati tanti gli artisti che hanno cercato di conquistare i giudici mettendo in mostra personalità, talento e visione musicale. Diversi concorrenti hanno conquistato il passaggio alla fase successiva come la 30enne romana Elisa Benetti, la 20enne Veronica Bruganelli, da Marotta (Pesaro Urbino) eil 25enne di Prato Danny Anania. Grande entusiasmo anche per la band di Sassari dei Mad-Dog, quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni. La prima serata di Auditions è sempre disponibile, mentre il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 17 sempre su Sky e in streaming su NOW. “X Factor 2026 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. In chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo”. https://xfactor.sky.it/;