Gaza, due persone uccise in un nuovo attacco israeliano: in centinaia ai funerali

Un attacco israeliano ha colpito un veicolo a Gaza, uccidendo almeno due persone, tra cui un agente di polizia di Hamas, secondo quanto riferito dall’ospedale Nasser, che ha accolto i feriti. Il veicolo è stato colpito domenica mattina nel quartiere di Al-Amal, nella città meridionale di Khan Younis. Tra le due vittime c’è il colonnello Wessam Abdel-Hadi, a capo del dipartimento investigativo della polizia di Khan Younis, ha precisato l’ospedale. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver avviato un’indagine sull’attacco. Queste vittime rappresentano l’ultimo bilancio di vittime tra i palestinesi nell’enclave costiera da quando il fragile accordo di cessate il fuoco di ottobre ha tentato di porre fine a oltre due anni di guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Sebbene i combattimenti più intensi si siano attenuati, il precario cessate il fuoco è stato caratterizzato da attacchi israeliani quasi quotidiani. Le forze israeliane hanno effettuato ripetuti raid aerei e sparano frequentemente contro i palestinesi vicino alle zone controllate dai militari, uccidendo almeno 850 palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza.