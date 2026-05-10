Iran, la crisi del petrolio apre una profonda crisi in Bangladesh

Tariqul Islam ha perso tutti i suoi risparmi circa un anno e mezzo fa, a seguito di alcune difficoltà nella sua attività di abbigliamento, e per sbarcare il lunario ha iniziato a lavorare come tassista in moto. Fino a poco tempo fa, trascorreva ore in coda ai distributori di benzina, mentre le interruzioni delle forniture legate alla guerra in Iran si ripercuotevano anche sul Bangladesh. Le difficoltà economiche della famiglia Islam riflettono una crisi più ampia in Bangladesh, paese fortemente dipendente dalle importazioni di carburante, dove la carenza di energia ha sconvolto la vita quotidiana, rallentato la produzione industriale e sollevato preoccupazioni sulla crescita economica, poiché le tensioni globali fanno aumentare i costi e mettono a dura prova le forniture. La situazione è leggermente migliorata negli ultimi giorni, con code più brevi ai distributori di benzina dopo che il governo ha aumentato le forniture, ma le preoccupazioni persistono in tutti i settori. In tutta l’Asia, i governi si trovano ad affrontare difficoltà simili, poiché l’impennata dei prezzi dell’energia, causata dalla guerra, sta scuotendo le economie dipendenti dalle importazioni di petrolio e gas. Il continente è vulnerabile perché dipende dalle importazioni di carburante, gran parte delle quali transita attraverso lo Stretto di Hormuz, un punto nevralgico per circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas naturale. L’aumento dei costi del carburante sta causando inflazione e comprimendo i bilanci familiari, mentre i settori industriali, dalla manifattura ai trasporti, si trovano ad affrontare costi operativi crescenti e interruzioni delle forniture. A fine aprile, la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l’Asia e il Pacifico in via di sviluppo, avvertendo che le interruzioni energetiche causate dalla guerra rallenteranno le economie e alimenteranno l’inflazione. Ora prevede una crescita del 4,7% nel 2026, con un’inflazione che salirà al 5,2% a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio e del peggioramento delle condizioni finanziarie. Si prevede inoltre che l’aumento dei prezzi dell’energia metterà a dura prova le finanze del Bangladesh, con il governo che probabilmente spenderà ulteriori 1,07 miliardi di dollari in sussidi per il GNL solo nel trimestre aprile-giugno, se i prezzi globali rimarranno elevati.