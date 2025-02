Secondo giorno di ricovero per Papa Francesco al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il Santo padre ha trascorso la notte nell’ospedale pontificio per un caso di bronchite che non rispondeva alle cure somministrate nella sua residenza di Santa Marta. Il Pontefice “ha passato una notte serena, una bella notte di sonno. Ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani” ha detto il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ai giornalisti. Come ieri, sono molte le troupe e i fotografi di testate italiane e internazionali appostati nel cortile di fronte al decimo piano dell’edificio dove si trova la stanza bianca che ospita Bergoglio.

