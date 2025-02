Bergoglio in ospedale per curare la bronchite: "Condizioni discrete"

Secondo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per Papa Francesco. Bergoglio è stato ricoverato ieri per curare la bronchite che lo affligge da diversi giorni. C’è attesa per comprendere se il Pontefice, costretto ad annullare la partecipazione agli eventi del Giubileo degli artisti, guiderà comunque la preghiera dell’Angelus di domani a mezzogiorno.

Il ricovero di Papa Francesco è avvenuto al termine delle udienze di venerdì per quelli che la sala stampa vaticana chiarisce essere “necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso”. A seguito dell’acuirsi della bronchite, ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede, Bergoglio “ha effettuato gli accertamenti specialistici e ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. I primi esami effettuati dimostrano una infezione delle vie respiratorie. Le condizioni cliniche sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile”.

Il Papa “è sereno, umore buono, e ha letto qualche giornale”, ha riferito in serata il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Il Pontefice salterà tutti gli impegni di un fine settimana che, sulla carta, era molto più che impegnativo, ancora di più per una persona della sua età (88 anni) affetto da bronchite e con da tempo una situazione respiratoria ‘delicata’, dopo l’asportazione di parte del polmone destro da giovane quando aveva 21 anni.

A celebrare la messa di domenica 16 febbraio, sarà il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e salta anche la storica visita di Bergoglio a Cinecittà di lunedì, in occasione del Giubileo degli Artisti e del mondo della Cultura, incontro annullato “a causa dell’impossibilità del Papa a parteciparvi”, fa sapere la sala stampa vaticana.Non è la prima volta che Bergoglio si vede costretto al ricovero per una bronchite. Nel 2023, dal 29 marzo al primo aprile, il Papa trascorse tre giorni al Gemelli per un’infezione respiratoria dopo aver avvertito un forte dolore al petto e difficoltà a respirare. Anche in quel caso i medici diagnosticarono una bronchite acuta, trattata con antibiotici per via endovenosa.

