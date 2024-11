“La guerra rende disumani e induce a tollerare crimini inaccettabili”. Sono queste le parole con cui Papa Francesco ha aperto l’Angelus di domenica 17 novembre. “Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace nell’Ucraina martirizzata, in Palestina, in Israele, in Libano, in Myanmar, in Sudan”, ha esordito il pontefice. “La guerra ci rende disumani. Ci induce a tollerare crimini inaccettabili. Chi è al governo deve ascoltare il grido del popolo che chiede la pace”.

