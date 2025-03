Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede

“Il Papa continua la terapia farmacologica, la terapia motoria e respiratoria con miglioramenti, anche per quanto riguarda la parola con lievi miglioramenti quotidiani. È stato diminuito l’ossigeno ad alti flussi che resta per una parte della notte, nel giorno usa i naselli. La situazione è stazionaria dal punto di vista medico”.

Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Papa Francesco. “Mercoledì – fa sapere ancora la Sala Stampa – il Papa ha fatto le analisi del sangue che sono nella norma. Non si registra nessuna visita particolare”. Inoltre il Papa, sempre per quanto riguarda l’ossigenazione non ha usato la ventilazione meccanica.

In relazione all’umore del Pontefice la sala stampa della Santa Sede sottolinea che è “buono”. Francesco concelebra messa ogni giorni nella cappellina di Casa Santa Marta in Vaticano.

La preghiera del Papa per il terremoto in Myanmar

“Papa Francesco è stato informato in merito al terremoto che ha colpito il Myanmar nelle scorse ore – e, prosegue la nota – prega per il Paese”.

Il Santo Padre è tornato al lavoro

In questi giorni il Santo Padre ha continuato a lavorare e questa mattina “ha seguito la predica di Quaresima” in collegamento con l’Aula Paolo VI. Per quanto riguarda l’Angelus di domenica dovrebbe essere in forma scritta seguendo lo schema delle ultime domeniche. Nessuna indicazione, al momento, su un possibile affaccio di Bergoglio come avvenuto domenica scorsa. “Per quanto riguarda la presenza di Papa Francesco alle celebrazioni della Pasqua si deciderà più avanti e sulla base dei miglioramenti. Sulla benedizione ‘Urbi et Orbi’ e la canonizzazione del Beato Carlo Acutis (del 27 aprile, ndr) è prematuro porsi il problema”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata