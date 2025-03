Il Vaticano cauto sul ritorno in pubblico di Bergoglio

Per quanto riguarda la possibile presenza di Papa Francesco alle celebrazioni di Pasqua e i modi in cui questa si realizzerà, “si attende di vedere i miglioramenti delle prossime settimane e sulla base di questi miglioramenti si prenderà ogni decisione”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede, in merito a un’eventuale partecipazione di Papa Francesco ai riti pasquali. Il Pontefice sta trascorrendo la convalescenza nella sua residenza a Casa Santa Marta dopo essere stato dimesso domenica dal Policlinico Gemelli al termine di un ricovero di 38 giorni per problemi respiratori.

