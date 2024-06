Nell'Angelus in piazza San Pietro il pontefice richiama l'attenzione sulle guerre in corso: "Tacciano le armi"

“Vi invito a pregare per il Sudan”, “tacciano le armi” e non dimentichiamo “la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, faccio appello ai governanti perché si ponga fine all’escalation e ci si impegni nella trattativa“. Così papa Francesco nell’Angelus in piazza San Pietro richiama l’attenzione sui conflitti.

