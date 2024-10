Il messaggio del cardinal Fernandez al Sinodo: "È chiesto che non ci intratteniamo su questa possibilità"

Frenata della Chiesa sull’eventualità di aprire alla possibilità per le donne di rivestire il ruolo di diacono. Secondo il cardinal Víctor Manuel Fernández, Prefetto vaticano del Dicastero per la Dottrina della Fede, “la questione del diaconato femminile non è matura ed è chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità. Il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo delle donne nella Chiesa, ha chiesto al Dicastero della Fede la possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell’ordine sacro. Pensare al diaconato per alcune donne non risolve la questione di milioni di donne nella Chiesa“. Il suo messaggio è stato letto da Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione e Presidente della Commissione per l’Informazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Quella del diaconato femminile è un tema di cui si discute da anni nell’ambito della Chiesa cattolica, tra le richieste di apertura da parte di alcuni cardinali per far fronte alla carenza di sacerdoti e il timore dei gruppi più conservatori che una simile possibilità possa portare al sacerdozio delle donne.

