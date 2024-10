Tra loro anche l'ex primo ministro israeliano, l'ex ministro degli Esteri palestinese e alcuni attivisti per la pace

Papa Francesco ha incontrato giovedì nel suo studio in Vaticano un gruppo di israeliani e palestinesi, tra cui l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert e l’ex ministro degli Esteri palestinese Nasser Al-Kidwa. A loro si sono aggiunti l’attivista per la pace palestinese Samer Sinijlawi e l’attivista per la pace israeliano Gershon Baskin. Papa Francesco ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi presi da Hamas.

