In aula Paolo VI i rappresentanti della fondazione 'Età Grande' in occasione dell'iniziativa 'La carezza e il sorriso'

Papa Francesco, in aula Paolo VI in Vaticano, riceve nonni e nipoti della fondazione ‘Età Grande’ in occasione dell’iniziativa ‘La carezza e il sorriso’. In aula anche il nonno d’Italia, Lino Banfi, e il cantante Al Bano. “È un’esperienza bella avere un nonno. Ma anche l’Italia ha un nonno: per questo voglio salutare il nonno d’Italia che è qui presente” le parole del Santo Padre indicando Lino Banfi.

“Io non vedevo l’ora di andare in pensione per avere il riposo della casa. Il riposo della casa è una bella frase, ma la casa di riposo no”. Scherza così Lino Banfi in aula Paolo VI in Vaticano dove è in corso l’incontro con Papa Francesco e nonni e nipoti. Banfi ha poi chiesto a tutti di pregare per la pace come chiede Papa Francesco, “l’abuelo del mundo”, il nonno del mondo.”Tra nipoti e nonni c’è il ponte della vita”, ha detto Al Bano salito sul palco.

“La vecchiaia, che bel nome, vecchiaia… diversamente giovani“. Al che monsignor Vincenzo Paglia ha aggiunto “Auguriamo ai giovani di diventare vecchi come noi”. Al Bano ha parlato di pace: “Sarebbe bello cancellare la guerra dal vocabolario umano. La guerra crea morte, è la pace che sviluppa vita e progresso“.

Papa: “Quando nonni e nipoti stanno insieme società è più forte”

“Cercate i vostri nonni e non emarginateli, per il vostro bene” il messaggio del Pontefice ricevendo in udienza i nonni, gli anziani e i nipoti che partecipano all’Incontro ‘La carezza e il sorriso’ promosso dalla Fondazione Età Grande. “Ma non solo: quando voi, nonni e nipoti, anziani e giovani, state insieme, quando vi vedete e vi sentite spesso, quando vi prendete cura gli uni degli altri, il vostro amore – sottolinea – è un soffio di aria pulita che rinfresca il mondo e la società e ci rende tutti più forti, al di là dei legami di parentela”.

Banfi: “Giovani e anziani non si vergognino a dire ‘amore'”

“Non ci dobbiamo vergognare ad una certa età di dire ai nostri coniugi ‘amore, amore mio’. È una parola bella, usiamola più spesso” le parole di Lino Banfi. “E i ragazzi non devono vergognarsi di dire ‘amore’. È una parola stupenda che tiene unite le persone. E un giorno questa parola respingerà direttamente le guerre, senza bisogno che nessuno faccia niente. Amore, amore, amore. Finché ci stanchiamo”, conclude Banfi.

Al Bano canta ‘Felicità’ in Aula Paolo VI

Al Bano canta uno dei suoi brani più famosi, ‘Felicità’. “Questo ragazzo si farà e fra due, tre anni diventerà famoso”, scherza Lino Banfi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata