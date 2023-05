Il metropolita Antonio ha presentato al Pontefice un'icona, che Francesco ha benedetto

Papa Francesco ha incontrato mercoledì l’inviato all’estero della Chiesa ortodossa russa, pochi giorni dopo aver rivelato che è in corso una “missione” segreta per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina. Il metropolita Antonio ha partecipato all’udienza generale settimanale di Francesco in Piazza San Pietro e ha salutato Francesco alla fine. Il religioso ha presentato al Papa un’icona, che Francesco ha benedetto.

Domenica Francesco ha rivelato che è in corso una “missione” segreta di pace nella guerra della Russia in Ucraina, anche se non ha fornito dettagli, e ha detto che il Vaticano è disposto ad aiutare a facilitare il ritorno dei bambini ucraini portati in Russia durante la guerra. Le autorità ucraine e russe non hanno confermato i negoziati.

