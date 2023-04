Il Pontefice in volo per Budapest, incontrerà anche Orban

Papa Francesco, giunto in auto all’aeroporto di Fiumicino, è partito a bordo dell’Airbus di Ita Airways che lo porterà in Ungheria, per il suo 41esimo viaggio apostolico internazionale. Il Santo Padre resterà nella capitale, Budapest, fino a domenica 30 aprile. A bordo dell’aereo, insieme a Bergoglio, giornalisti e operatori dei mezzi di comunicazione.

L’arrivo a Budapest è previsto per le 10 con l’accoglienza ufficiale all’aeroporto internazionale. La cerimonia di benvenuto si svolgerà alle 11 nel piazzale del Palazzo Sándor, con la visita di cortesia alla presidente della Repubblica Katalin Novak, seguita dall’incontro con il primo ministro Viktor Orban. Alle 12.20, nell’ex Monastero Carmelitano, ci sarà invece l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Nel pomeriggio, alle 17 nella Concattedrale di Santo Stefano, il Pontefice incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali.

