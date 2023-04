Così Francesco per il Regina Caeli con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro

“Rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”. Così Papa Francesco per il Regina Caeli con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, riferendosi alle polemiche degli ultimi giorni su quanto detto da Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la giovane residente nella Città del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983 mentre tornava a casa dopo una lezione di musica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata