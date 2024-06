Tra le celebrità presenti anche Chris Rock e gli artisti italiani Geppi Cucciari, Pif e Luciana Littizzetto

Prima di prendere il volo diretto in Puglia per il vertice del G7, Papa Francesco ha ospitato in Vaticano un’udienza molto particolare, per celebrare l’importanza dell’umorismo. “In Italia si dice che il sorriso fa buon sangue. Grazie del vostro messaggio”, inizia così, con una battuta, il discorso del Pontefice che ha accolto più di 100 comici provenienti da 15 Paesi diversi.

Presenti molti artisti italiani tra cui Giacomo Poretti, Pif, Geppi Cucciari e Luciana Littizzetto, altrettante le celebrità statunitensi come Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, Stephen Colbert e Conan O’Brien. “Voi unite le persone, perché la risata è contagiosa”, ha detto il Papa. Dopo aver pronunciato il suo discorso, Francesco ha salutato singolarmente tutti i comici, condividendo con alcuni di loro risate e battute. “È stato fantastico, è stato molto veloce e davvero affettuoso, e mi ha reso felice”, ha detto Whoopi Goldberg al termine dell’udienza.

