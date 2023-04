Il Pontefice: "Vicino al popolo del Sudan, prevalga il dialogo"

“Penso anche ai nostri fratelli che in Russia e in Ucraina celebrano la Pasqua. Che il Signore gli sia vicino e li aiuti a fare la pace”. Così Papa Francesco per il Regina Caeli con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, esprimendo la sua “vicinanza a tutti i fratelli e le sorelle che in Oriente oggi celebrano la Pasqua” ortodossa. “Seguo con preoccupazione gli avvenimenti che si stanno verificando in Sudan. Sono vicino al popolo sudanese, già tanto provato, e invito a pregare affinchè si depongano le armi e prevalga il dialogo per riprendere insieme il cammino della pace e della concordia”, ha aggiunto Bergoglio.

